Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам российских СМИ

20:07
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Роскомнадзор направил в Facebook письмо с требованием восстановить доступ к публикациям ряда российских СМИ, посвященным задержанию в Воронеже сторонников украинских националистов, сообщает "Газета.ру".
Администрация соцсети заблокировала информацию, размещенную в аккаунтах "Взгляд", РБК, ТАСС и "Москва 24". При этом все публикации о задержаниях были основаны на официальном сообщении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, а в самих редакциях настаивают на достоверном изложении информации из официального релиза ведомства.
В Facebook объяснили блокировку заключением эксперта, который установил, что задержанные не имеют отношения к Украине и, соответственно, все публикации являются недостоверными.
В сообщении ФСБ от 18 февраля указывалось, что в Воронеже была пресечена деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы.
Ранее Twitter сообщил о блокировке 100 связанных с РФ страниц. Данные аккаунты якобы "пытались повлиять на Соединенные Штаты и ЕС". В МИД Росси назвали эту ситуацию абсурдной.
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