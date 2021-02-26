Удаление Twitter-аккаунтов под предлогом "подрыва доверия к НАТО" абсурдно – Захарова

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку Twitter-аккаунтов под предлогом "подрыва доверия к НАТО" и "попыток повлиять на США и ЕС" абсурдной. Об этом сообщает РИА Новости.
23 февраля Twitter заявил об удалении 373 аккаунтов "за информационные операции". Среди них оказались аккаунты, связанные, по мнению компании, с Ираном, Арменией и Россией.
"Показательно, что Twitter-аккаунты из западных государств объектами подобных карательных операций не становятся, несмотря на то что информация, которая там публикуется, бывает просто откровенно ложной", – заявила Захарова.
Она добавила, что в качестве обоснования уже не в первый раз были представлены ничем не доказанные инсинуации.
По ее словам, под "оказание влияния на США и ЕС" может попасть множество аккаунтов.
"Тогда надо в принципе все блокировать", – отметила дипломат.
Ранее Twitter сообщил о блокировке 100 связанных с РФ страниц. Данные аккаунты якобы "пытались повлиять на Соединенные Штаты и ЕС".
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