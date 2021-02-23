В МИД отреагировали на блокировку аккаунтов, якобы связанных с Россией

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Москва будет изучать основания блокировки в Twitter 100 якобы "связанных с РФ" аккаунтов. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
"Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение", – уточнила Захарова. По словам представителя российской дипмиссии, является интересной формулировка Twitter, по которой отключены были аккаунты, "пытавшиеся повлиять на США и ЕС".
"Под нее могу попасть миллионы пользователей", – отреагировала Захарова на заявление американской компании о "попытках влияния на ЕС и США".
Ранее Twitter сообщил о блокировке 100 связанных с РФ страниц. Утверждалось о двух группах учетных записей.
Москва будет разбираться с блокировкой страниц в Twitter, связанных с РФ
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