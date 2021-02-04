Захарова предупредила о развитии темы вмешательства США в дела РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Тема постоянного вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела РФ в скором времени может получить развитие на официальном уровне. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Первому каналу.

"Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты – их не надо особо даже искать, они на поверхности, – мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них", – сказала Захарова. Представитель российской дипмиссии уточнила, что развитие темы может быть уже 4 февраля. Дальнейшие подробности Захарова не привела.

Кроме того, дипломат добавила, что по Уставу ООН и другим международным документам РФ исходила из права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно.

Ранее Захарова говорила, что США всегда могут придумать разные причины для введения антироссийских санкций.