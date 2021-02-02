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Политика

14:25

Лавров заявил, что у России есть все основания считать дело Навального инсценировкой

власть политика

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

У России есть все основания на то, чтобы считать инцидент с Алексеем Навальным инсценировкой. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По словам главы российского МИД, данная версия может рассматриваться, если западными странами не будут предоставлены доказательства отравления.

"Что касается дела Навального, то никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено", – уточнил Лавров.

Министр обратил внимание, что при подобных обвинениях надо доказывать вину.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что иностранные дипломаты не должны вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации.

Заседание по вопросу о замене условного срока Алексею Навальному на реальный началось 2 февраля в Мосгорсуде. Он обвиняется в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше".

В Мосгорсуде рассматривают вопрос о замене условного срока Навальному

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