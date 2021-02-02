Песков заявил, что иностранные дипломаты не должны вмешиваться во внутренние дела РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что иностранные дипломаты, прибывшие на суд по делу Алексея Навального, не должны вмешиваться во внутренние дела РФ или оказывать давление на суд.

"Они могут действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Вмешиваться во внутренние дела России они не должны, а также допускать действия, ассоциирующиеся с попытками давления на независимый суд", – отметил представитель Кремля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального вмешательством во внутренние дела РФ. Она считает, что это саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.

Она уточнила, что около 20 представителей посольств из США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии прибыли в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное.

Захарова напомнила, что дипломаты традиционно поддерживают в зарубежных судах своих граждан.

"Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории – отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придется", – отметила она.

Заседание по вопросу о замене условного срока Алексею Навальному на реальный началось 2 февраля в Мосгорсуде. Его обвиняют в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". УФСИН просит заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года колонии.