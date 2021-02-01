Заседание о замене Навальному условного срока на реальный состоится в Мосгорсуде

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
На выездном заседании в Московском городском суде рассмотрят вопрос о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по делу "Ив Роше", сообщает Агентство "Москва".
По словам пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой, заседание будет выездным. Это сделано для обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции. Она отметила, что об этом просили различные СМИ.
В декабре 2014 года Навального приговорили к условному сроку в 3,5 года и испытательному сроку в 5 лет по делу о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше" и "Многопрофильной процессинговой компании".
Также его обязали своевременно являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц. Однако 4 августа 2017 года в связи с неоднократным нарушением установленных приговором суда обязанностей Симоновский районный суд столицы продлил ему испытательный срок на один год.
Кроме того, как заявляют в прокуратуре, в июне 2020 года Навальный "публично совершил клевету, порочащую честь и достоинство" ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по данному факту.
17 января Алексей Навальный был задержан в столичном аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина.
По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный неоднократно нарушил обязанность явиться на регистрацию, а с 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля. Уточняется, что Навальный ни разу не явился на регистрацию с октября по декабрь 2020 года.
Как отметили в ведомстве, это повлекло проведение с 27 ноября прошлого года в отношении Навального первоначальных разыскных мероприятий. Его местонахождение установить не представилось возможным, поэтому УФСИН по Москве объявило его 29 декабря в розыск, добавили в прокуратуре.
Навального задержали в аэропорту Шереметьево
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