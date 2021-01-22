МВД проведет проверку в связи с организацией провокаций руководителями штабов Навального

17:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
МВД проведет проверку в связи с организацией провокаций руководителями штабов Алексея Навального, сообщили на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что в правоохранительные органы поступила информация об указаниях со стороны глав региональных штабов Навального о максимальном задействовании в несанкционированных акциях молодых граждан. В частности, такие указания идут от Ивана Жданова и Леонида Волкова к их коллегам.
"Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ. Профильным подразделением МВД России инициировано проведение доследственной проверки", – отметили в ведомстве.
В МВД сообщили, что на платформе TikTok за последние несколько дней разместили ряд видеороликов с участием молодых людей. Они были одеты в полицейскую форму и заявляли о поддержке несанкционированных публичных мероприятий и нежелании продолжать службу в органах внутренних дел.
"МВД России опубликовало в своих официальных аккаунтах в социальных медиа разъяснение, что данные видеоролики являются постановочными и носят фейковый характер. Их участники не имеют отношения к органам внутренних дел. Некоторые из них уже принесли извинения, которые вы наверняка видели в соцсетях", – говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о недопустимости проведения незаконной массовой акции. Он также назвал циничным попытки массового вовлечения несовершеннолетних в эту акцию. Собянин призвал родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам.
О незаконности массовых акций предупредили и в Генпрокуратуре РФ. Отмечается, что призывы к участию в незаконных массовых акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.
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