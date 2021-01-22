Детский омбудсмен Москвы: призывы к участию несовершеннолетних в митинге недопустимы

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская раскритиковала попытки привлечь несовершеннолетних к участию в протестных акциях в Москве.

"В родительские чаты рассылаются сообщения о том, что несовершеннолетних пытаются привлечь к протестным акциям. Считаю подобное недопустимым", – заявила она.

Ярославская уточнила, что 23 января планирует отслеживать информацию по полицейским участкам, чтобы при необходимости убедиться в соблюдении прав задержанных детей и подростков.

Ранее сообщалось, что социальные сети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Уточняется, что руководству соцсетей грозит наказание по статье 13.41 КоАП РФ.

Кроме того, от участия и призывов к незаконным массовым акциям предостерегли в Генпрокуратуре.

