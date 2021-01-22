В Кремле считают недопустимым проведение незаконных уличных акций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле назвали недопустимыми несанкционированные акции протеста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел естественными предупреждения об ответственности за несоблюдение закона.

"Определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия, здесь налицо. Поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона", – приводит его слова РИА Новости.

Тех, кто призывает к участию в акции 23 января, представитель Кремля назвал провокаторами.

"Как таковой акции нет. К участию в ней призывают определенные провокаторы. Их действия понятны нам и правоохранительным органам. В их отношении принимаются соответствующие меры", – добавил Песков.

Ранее МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.

Накануне столичная прокуратура вынесла предостережения руководству пяти социальных сетей о недопустимости нарушения закона в связи с призывами к участию в массовых беспорядках 23 января. В ведомстве напомнили, что распространение и предоставление технических возможностей для призывов к участию граждан в несогласованных публичных мероприятиях создает угрозу нарушения общественного порядка.