В Кремле считают недопустимым проведение незаконных уличных акций

12:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Кремле назвали недопустимыми несанкционированные акции протеста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел естественными предупреждения об ответственности за несоблюдение закона.
"Определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия, здесь налицо. Поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона", – приводит его слова РИА Новости.
Тех, кто призывает к участию в акции 23 января, представитель Кремля назвал провокаторами.
"Как таковой акции нет. К участию в ней призывают определенные провокаторы. Их действия понятны нам и правоохранительным органам. В их отношении принимаются соответствующие меры", – добавил Песков.
Ранее МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.
Накануне столичная прокуратура вынесла предостережения руководству пяти социальных сетей о недопустимости нарушения закона в связи с призывами к участию в массовых беспорядках 23 января. В ведомстве напомнили, что распространение и предоставление технических возможностей для призывов к участию граждан в несогласованных публичных мероприятиях создает угрозу нарушения общественного порядка.
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