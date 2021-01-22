Соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях – РКН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Социальные сети по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

"К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной. В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер", – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре уточнили, что соцсеть "ВКонтакте" и видеохостинг YouTube пресекли распространение 50% такой выявленной информации, Instagram – 17%.

"Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги", – сообщает ведомство.

Уточняется, что руководству соцсетей грозит наказание по статье 13.41 КоАП РФ. В ведомстве отметили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса влечет штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор призвал соцсеть "ВКонтакте" удалить призывы к участию подростков в протестах. Также руководству соцсети направили уведомление о недопущении распространения информации, которая может вовлечь несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия.

Кроме того, от участия и призывов к незаконным массовым акциям предостерегли в Генпрокуратуре.