В Генпрокуратуре предостерегли от участия и призывов к незаконным массовым акциям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Генпрокуратуре сообщили, что правоохранительные органы будут пресекать незаконные акции 23 января, а также ведомство потребовало ограничить доступ к сайтам с призывами к участию.

"Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований – привлечение виновных лиц к административной ответственности", – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Требования об ограничении доступа направлены в Роскомнадзор. Тех, кто призывает к незаконным действиям, предупредили о недопустимости нарушения закона.

Ранее Роскомнадзор направил руководству социальной сети "ВКонтакте" требование удалить призывы к участию в протестах среди несовершеннолетних. Также руководству соцсети по требованию Генпрокуратуры направлено уведомление о недопущении распространения информации, которая может вовлечь несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия.

До этого аналогичное требование было направлено социальной сети TikTok.

В конце декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон, по которому в стране вводятся штрафы для соцсетей за неудаление запрещенного контента. Санкции для граждан составят от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч, для юрлиц – от 3 до 8 миллионов рублей.

За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозит санкция в размере от 200 до 500 тысяч, должностным лицам – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, юрлицам – от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, но не менее 8 миллионов рублей.