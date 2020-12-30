Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента

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Владимир Путин подписал закон о штрафах для YouTube, Twitter, Instagram и Facebook за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает штраф для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч, для юрлиц – от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При повторном нарушении штраф составит 100-200, 500–800 тысяч рублей и 1/20-1/10 совокупного размера суммы выручки за год соответственно.

В случае неудаления информации штрафы для граждан составят от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч, для юрлиц – от 3 до 8 миллионов рублей.

За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозит санкция в размере от 200 до 500 тысяч, должностным лицам – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, юрлицам – от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, но не менее 8 миллионов рублей.

Ранее президент РФ подписал закон, по которому Роскомнадзор наделяется правом блокировать полностью или частично те интернет-платформы, которые ограничивают значимую информацию на территории РФ по ряду факторов. К ним относятся национальность, язык, происхождение и иные параметры.