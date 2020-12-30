Путин подписал закон о штрафах за хамство чиновников

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Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах за хамство чиновников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом предусмотрены штрафы государственным и муниципальным служащим за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, в случае повторного нарушения чиновнику могут выписать штраф в размере от 100 до 150 тысяч.

Кроме того, за данное нарушение чиновников могут дисквалифицировать на год или на два, если произошло повторное нарушение.

В документе также говорится о взыскании штрафов для граждан за оскорбление в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

За публичное оскорбление одного или нескольких людей штрафы будут выше. С граждан могут взыскать 5–10 тысяч рублей, с должностных лиц – 50–100 тысяч и с юрлиц – 200–700 тысяч. За непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ или интернете штрафы для должностных лиц составят от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч.

Закон также уточняет понятие "клевета" и предусматривает наказание для юрлиц, которые не могут быть привлечены к ответственности по аналогичной статье Уголовного кодекса. За распространение ложных и порочащих сведений могут установить штраф в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

В июне 2020 года Владимир Путин заявил, что чиновники не должны выпячивать напоказ свое благосостояние. Глава государства назвал подобное поведение неприличным.

