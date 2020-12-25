Совфед одобрил закон о штрафах за хамство чиновников

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В пятницу, 25 декабря, Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, также за это им может грозить двухлетняя дисквалификация.

Законом предусмотрены штрафы государственным и муниципальным служащим за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении – от 100 до 150 тысяч.

Также за это чиновники могут быть дисквалифицированы на год, а в случае повторного нарушения – до двух лет.

Кроме того, документом предлагается взыскание для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

За публичное оскорбление одного или нескольких людей штрафы будут выше. Речь идет о планке 5–10 тысяч – для граждан, 50–100 тысяч – для должностных лиц и 200–700 тысяч – для юрлиц.

В декабре этот закон приняли депутаты нижней палаты парламента. В новой редакции документа уточняется понятие оскорбления.

Ранее Владимир Путин заявил, что чиновники не должны выпячивать напоказ свое благосостояние. Глава государства назвал подобное поведение неприличным.