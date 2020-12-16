Госдума приняла закон о штрафах за хамство чиновников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутаты Госдумы приняли закон, который устанавливает штрафы в размере до 150 тысяч рублей за хамство чиновников.
В последней редакции документа было уточнено понятие оскорбления. Речь идет о высказываниях не только в неприличной форме, но и в любой, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности. К этому понятию также относятся агрессивные высказывания в Сети.
Уточняется, что государственных и муниципальных служащих будут штрафовать за оскорбление на 50–100 тысяч рублей. За повторное правонарушение могут взыскать от 100 до 150 тысяч рублей.
Чиновников также можно будет дисквалифицировать на год. В случае повторного инцидента этот период может вырасти до двух лет.
Кроме того, законопроектом предлагается взыскание для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей.
За публичное оскорбление одного или нескольких людей штрафы будут выше. Речь идет о планке 5–10 тысяч – для граждан, 50–100 тысяч – для должностных лиц и 200–700 – для юрлиц.
В документе также предлагается уточнить в Кодексе об административных правонарушениях понятие "клевета" и предусмотреть наказание для юрлиц, которые не могут быть привлечены к ответственности по аналогичной статье Уголовного кодекса. За распространение ложных и порочащих сведений могут установить штраф в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
В июне 2020 года Владимир Путин заявил, что чиновники не должны выпячивать напоказ свое благосостояние. Глава государства назвал подобное поведение неприличным.
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