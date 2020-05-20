В Госдуме предложили устанавливать зарплату госслужащих в зависимости от КПД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов считает необходимым урезать зарплату госслужащим и устанавливать ее размер исходя из эффективности их работы, сообщает Агентство "Москва".

"Заработная плата должна исходить из эффективности того или иного госслужащего. Могут быть премии в десятки раз больше, чем зарплата – пусть, но если это приносит колоссальную выгоду. А за просиживание, зарплаты, превосходящие в десятки раз среднюю зарплату по стране, – действительно издевательство над справедливостью и здравым смыслом", – объяснил он.

Нилов напомнил, что "Справедливая Россия" внесла в Думу законопроект, согласно которому никакой высокопоставленный чиновник не может получать зарплату выше, чем президент.

"На рассмотрении находится законопроект, которым предлагается уравнять зарплату парламентариев со средней зарплатой по России. Но, видимо, нет желания почувствовать на собственном кармане, что такое средняя зарплата..." – добавил он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею о ликвидации в России Совфеда. По его мнению, в стране много ненужных депутатов и чиновников. Нилов не поддержал инициативу.