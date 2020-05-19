Жириновский предложил обсудить идею ликвидации Совфеда

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею о ликвидации в России Совета Федерации.
По его мнению, в стране много ненужных депутатов и чиновников.
"Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации", – написал Жириновский в микроблоге в Twitter.
Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии, предложение лидера ЛДПР связано с тем, что в традиционной парламентской конструкции верхняя палата обычно представляет аристократию и является "цензором" над нижней, народной палатой парламента. Однако в России аристократии нет, при этом Совфед представляет интересы регионов, тогда как и депутаты Госдумы избираются от субъектов РФ, уточнили в пресс-службе.
Жириновский уже озвучивал такую инициативу. Он высказывался за сокращение количества депутатов, объясняя это экономией денег и обеспечением социальной дистанции в местных парламентах.
Чтобы улучшить ситуацию с коронавирусом, в стране стоит проводить выборы один раз в два или три года, считает Жириновский. По его словам, так люди реже будут собираться на избирательных участках.
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