Жириновский предложил сократить депутатский корпус вдвое

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России. Он предполагает, что таким образом удастся сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах, сообщает "Газета.ру".

Чтобы улучшить ситуацию с коронавирусом, в стране стоит проводить выборы один раз в два или три года, считает Жириновский, поскольку так люди реже будут собираться на избирательных участках.

Ранее депутат предлагал перенести начало учебного года в 2020 году на 1 октября. По его мнению, в сложившейся ситуации было бы уместно установить сроки каникул для учеников, студентов, учителей и преподавателей в пределах августа и сентября.

Жириновский также считает, что нужно снизить цену на бензин до 10 рублей за литр. По его словам, с понижением цены у россиян будет стимул пользоваться личным транспортом, а не общественным.