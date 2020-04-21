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Общество

13:27

Жириновский призвал снизить цену на бензин до 10 руб за литр

общество экономика

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нужно снизить цену на бензин до 10 рублей за литр. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Еще некоторые наши предложения по поддержке граждан в период самоизоляции и последствий коронавируса. Снизить цену на бензин до 10 рублей за литр", – говорится в сообщении политика. По его словам, с понижением цены у россиян будет стимул пользоваться личным транспортом, а не общественным.

Кроме того, парламентарий выступил за отмену транспортного налога, возвращение премии за утилизацию старой машины. Благодаря подобным инициативам, по заверению Жириновского, людям будет проще купить автомобили.

20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Недавно эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин из-за ситуации с нефтью.

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Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

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