Миронов предложил депутатам перевести часть зарплаты в поддержку медиков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Руководитель фракции "Справедливой России" в нижней палате парламента Сергей Миронов предложил депутатам Госдумы перевести часть зарплаты за апрель в поддержку медиков. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня я на совет Госдумы внес предложение рассмотреть возможность отчисления месячной зарплаты депутатов за апрель месяц в поддержку наших медиков", – заявил Миронов.
Политик добавил, что депутаты поддержали его инициативу, осталось только решить организационные вопросы.
Накануне Владимир Путин поручил главам регионов установить дополнительные выплаты для врачей, работающих с зараженными коронавирусом.
Глава государства сообщил, что врачи, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, будут получать месячную надбавку в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит выплаты по 50 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц. Выплаты в размере 50 тысяч рублей получат врачи скорой помощи, фельдшеры, медсестры, а также выплаты в размере 25 тысяч полагаются водителям экипажей машин.
За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.
Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: