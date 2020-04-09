Миронов предложил депутатам перевести часть зарплаты в поддержку медиков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Руководитель фракции "Справедливой России" в нижней палате парламента Сергей Миронов предложил депутатам Госдумы перевести часть зарплаты за апрель в поддержку медиков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня я на совет Госдумы внес предложение рассмотреть возможность отчисления месячной зарплаты депутатов за апрель месяц в поддержку наших медиков", – заявил Миронов.

Политик добавил, что депутаты поддержали его инициативу, осталось только решить организационные вопросы.

Накануне Владимир Путин поручил главам регионов установить дополнительные выплаты для врачей, работающих с зараженными коронавирусом.

Глава государства сообщил, что врачи, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, будут получать месячную надбавку в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит выплаты по 50 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц. Выплаты в размере 50 тысяч рублей получат врачи скорой помощи, фельдшеры, медсестры, а также выплаты в размере 25 тысяч полагаются водителям экипажей машин.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.

