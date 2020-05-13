В ГД внесен проект об исключении из УК статьи об оскорблении представителя власти

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, подразумевающий исключение из Уголовного кодекса РФ статьи "Оскорбление представителя власти". Соответствующий документ опубликован на сайте Государственной думы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что статья 319 УК РФ не предусматривает никакого серьезного наказания за оскорбление представителя власти. В ней прописываются за содеянное штрафные санкции или исправительные работы.

Так, за публичное оскорбление власти сейчас нарушитель может получить штраф в размере 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо же нарушителя могут привлечь к обязательным работам на срок до 360 часов, либо к исправительным работам на срок до одного года.

В проекте закона поясняется, что нецелесообразно увеличивать количество привлеченных к уголовной ответственности граждан с учетом последних шагов по декриминализации ряда статей УК РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что наказание за хамство в отношении государственных служащих должно быть строже, чем для обычных граждан. Глава государства отметил, что необходимо строже подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение.

Президент напомнил, что в РФ существует закон о защите чести и достоинства граждан, который работает вне зависимости от служебного положения.