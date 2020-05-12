Эксперт поддержал предложение наказывать госслужащих за оскорбление граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Политтехнолог Марат Баширов поддержал законопроект, который внесли на рассмотрение депутаты Госдумы Андрей Турак и Александр Хинштейн, предусматривающий наказание для находящихся на государственной и муниципальной службе за оскорбление граждан. Об этом сообщает ИА "НСН".
"Мы с вами слышали уже неоднократно, особенно в регионах, как многие люди, получающие зарплату из уплачиваемых нами налогов, позволяют себе высказываться о простых людях. И когда это попадает в социальные сети, то это, конечно, сильно влияет на образ власти, ее рейтинг, рождает недоверие к решениям власти", – отметил Баширов.
Проект предполагает штрафы в размере до 150 тысяч рублей для госслужащих за оскорбления. Если государственный или муниципальный чиновник оскорбляет людей, то ему грозит не только штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать.
Отмечается, что при первом нарушении чиновников хотят дисквалифицировать на срок до года, а при повторном – на срок до двух лет.
Ранее Владимир Путин заявил, что наказание за хамство в отношении государственных служащих должно быть строже, чем для обычных граждан. Глава государства отметил, что необходимо строже подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение.
Президент напомнил, что в РФ существует закон о защите чести и достоинства граждан, который работает вне зависимости от служебного положения.
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