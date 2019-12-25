Путин потребовал от чиновников неукоснительно следовать интересам граждан

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Владимир Путин призвал чиновников всегда следовать интересам граждан, передает ТАСС.

"Интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться. Давайте будем это иметь в виду всегда в ходе нашей практической работы", – сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В ноябре глава государства подчеркивал, что "Единой России" необходимо "терзать и трясти" чиновников на местах и добиваться принятия необходимых решений. Он обращал внимание, что главное в работе партии – быть вместе с людьми и досконально знать их проблемы, а также незамедлительно реагировать на них.

Российский лидер поддерживал введение ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Путин отмечал, что человек, который хамит и оскорбляет людей, не должен работать в органах власти.