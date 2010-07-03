Путин призвал "Единую Россию" "терзать и трясти" чиновников на местах

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Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах и добиваться принятия необходимых решений.

"Прошу вас, будьте лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости... На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решений", – цитирует президента РИА Новости.

По его мнению, "Единая Россия" должна делом доказать, что является эффективным социальным лифтом для людей, которые хотят служить родине.

Путин подчеркнул, что главное в работе партии – быть вместе с людьми и досконально знать их проблемы, а также незамедлительно реагировать на них.

"У вас, у наших сторонников нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность", – обратил внимание президент.

"Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, но и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе в нашей новейшей истории", – заключил Путин.

Президент также заявил, что россиян должны объединять такие ценности, как суверенитет и территориальная целостность, сплоченность и единство.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что к выборам в Госдуму в 2021 году у избирателей не должно быть никаких сомнений в правоте "Единой России".

Он отметил, что выборная кампания 2021 года будет сложной для партии. Ответственность будет максимальной, а цена ошибок слишком велика, резюмировал Медведев.