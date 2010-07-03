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Политика

12:03

Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре

власть политика общество

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 19 декабря, передает ТАСС.

Пресс-служба Кремля объявила аккредитацию СМИ на мероприятие. Нынешняя пресс-конференция станет для президента уже 15-й с 2001 года.

Корреспондентам напомнили, что заявки на аккредитацию принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

"Большой" ежегодная президентская пресс-конференция стала называться не только из-за количества участников, но и из-за длительности. Начиная с 2004 года каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.

Самой продолжительной – 4 часа 40 минут – стала пресс-конференция 2008 года. В прошлом году большая пресс-конференция президента состоялась 20 декабря, она продолжалась 3 часа 43 минуты, за это время Путин ответил на вопросы 53 представителей СМИ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее называл большие пресс-конференции Путина беспрецедентным форматом, который необходим для полного информирования СМИ и всего общества о текущей ситуации и об итогах года.

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