Юмашев рассказал причину выбора Путина преемником Ельцина

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Советник российского президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев рассказал, почему именно Владимира Путина выбрали преемником Бориса Ельцина. Об этом стало известно из интервью Юмашева YouTube-каналу "Ельцин-центра" при участии Владимира Познера.

По словам советника, Ельцин считал необходимым омоложать руководство страны, чтобы выходцы из периода СССР не "взяли" в обновленную страну черты советского прошлого. Путина считали человеком, способным на продолжение ельцинских реформ в рыночной экономике.

"Я познакомился с Путиным в марте 1997 года. Я его представлял в администрации президента", – уточнил Юмашев.

Советник президента также отметил, что тема путинского прошлого в КГБ не была поводом для беспокойства.

Президент РФ Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 19 декабря. Аккредитация СМИ на мероприятие уже началась. Предстоящая пресс-конференция станет для главы государства 15-й с 2001 года.

