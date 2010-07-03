Путин назвал долю современного оружия в армии России

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Доля современного вооружения в российской армии и на флоте составляет 68%. Некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности.

Глава государства потребовал довести долю современного оружия и техники в вооруженных силах до 70%. По его словам, главной задачей на ближайшее десятилетие станет укрепление и развитие военного, технического и кадрового потенциала армии и флота.

"Необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации – прежде всего за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств", – цитирует президента ТАСС.

Он добавил, что расходы на оборону в России не выглядят большими, если сравнить их с тем, сколько денег на эти цели выделяют другие ведущие государства.

По словам Путина, вооруженные силы России должны быть оснащены по последнему слову науки и техники. При этом стране "удалось фактически сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими военными странами мира".

В октябре Путин заявил, что в России создадут ударные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны. Кроме того, он говорил о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США.

