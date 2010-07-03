Генерал ФСБ рассказал о роли контрразведки в создании нового оружия

16:36
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Разработка уникальных образцов вооружения в России является заслугой военных контрразведчиков, которые отвлекали внимание иностранных спецслужб. Об этом рассказал бывший глава военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний, сообщает РИА Новости.
По его словам, зарубежные спецслужбы пытались создать агентурную сеть в российской армии, однако сделать это им не удалось. Контрразведчики дезинформировали иностранных шпионов и создали у них ошибочное впечатление, что "они все знают и всем владеют".
Генерал отметил, что выступление президента России Владимира Путина, объявившего о новейших видах российского стратегического вооружения, стало полной неожиданностью для Запада.
"Слушая это и в душе восхищаясь тем, что произошло, я понимал, что наш противник ошарашен, что он об этом не знал. И в этом была и заслуга военной контрразведки", – сказал Безверхний.
Он добавил, что военная контрразведка помогла возродить российскую армию и значительно увеличить ее мощь.
В октябре Путин заявил, что в России создадут ударные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны. Кроме того, он говорил о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США.
Весной сообщалось о начале опытно-конструкторских работ по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. Технические характеристики подлодки не раскрывались, но источники утверждали, что одним из видов ее ударного оружия станут гиперзвуковые ракеты "Циркон".
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