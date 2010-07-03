Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин заявил, что в России создадут ударные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны.
"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет ", – цитирует РИА Новости главу государства.
Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Вашингтон в развязывании неконтролируемой гонки вооружений. По его словам, Москва предлагала американским коллегам посмотреть ракету 9М729 в закрытом режиме, а затем открыто продемонстрировали ее иностранным делегациям, однако США проигнорировали оба приглашения.
Ранее сообщалось, что в России начались опытно-конструкторские работы по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. К ним приступило петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". Технические характеристики подлодки не раскрываются, хотя источники отмечают, что "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".
В марте Минобороны РФ показало испытания подводного ракетоносца типа "Борей". Видео было опубликовано в День моряка-подводника ВМФ. По словам главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, сейчас развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: