Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы

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Владимир Путин заявил, что в России создадут ударные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны.

"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет ", – цитирует РИА Новости главу государства.

Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Вашингтон в развязывании неконтролируемой гонки вооружений. По его словам, Москва предлагала американским коллегам посмотреть ракету 9М729 в закрытом режиме, а затем открыто продемонстрировали ее иностранным делегациям, однако США проигнорировали оба приглашения.

Ранее сообщалось, что в России начались опытно-конструкторские работы по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. К ним приступило петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". Технические характеристики подлодки не раскрываются, хотя источники отмечают, что "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".

В марте Минобороны РФ показало испытания подводного ракетоносца типа "Борей". Видео было опубликовано в День моряка-подводника ВМФ. По словам главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, сейчас развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень".

