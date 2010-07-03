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06:53

Вице-адмирал рассказал о зарплате подводников

общество финансы

06:53

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Ежемесячная зарплата командира подводной лодки ВМФ России составляет порядка 250 тысяч рублей.

Об этом РИА Новости сообщил бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев.

Ранее командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов заявил, что денежное довольствие командира подводной лодки почти в 2 раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России.

По словам Бурцева, мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают по 70 тысяч рублей. Зарплата командира – уже порядка 250 тысяч рублей.

Вице-адмирал подчеркнул, что сейчас из-за высокой заработной платы попасть служить на подводную лодку очень сложно. Люди перестали уходить с Северного флота в поисках более высоких зарплат и должностей.

19 марта моряки-подводники ВМФ России отмечают свой профессиональный праздник.

Ранее в Министерстве труда рассказали, что специалистам в сфере бизнеса и администрации труднее всех устроиться на работу. Количество безработных с высшим образованием в этих сферах деятельности в разы больше, чем количество вакансий.

При этом в стране не хватает работников технических специальностей. В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей и вузов будет только расти, считают эксперты.

общество финансы

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