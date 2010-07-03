Вице-адмирал рассказал о зарплате подводников

Ежемесячная зарплата командира подводной лодки ВМФ России составляет порядка 250 тысяч рублей.
Об этом РИА Новости сообщил бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев.
Ранее командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов заявил, что денежное довольствие командира подводной лодки почти в 2 раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России.
По словам Бурцева, мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают по 70 тысяч рублей. Зарплата командира – уже порядка 250 тысяч рублей.
Вице-адмирал подчеркнул, что сейчас из-за высокой заработной платы попасть служить на подводную лодку очень сложно. Люди перестали уходить с Северного флота в поисках более высоких зарплат и должностей.
19 марта моряки-подводники ВМФ России отмечают свой профессиональный праздник.
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