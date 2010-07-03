Минобороны РФ показало испытания подводного ракетоносца типа "Борей"

Минобороны РФ представило кадры испытаний нового ракетоносца типа "Борей". Видео было опубликовано в День моряка-подводника ВМФ, который отмечается в России 19 марта, сообщает телеканал "Звезда".
По словам главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, сейчас развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень".
Адмирал отметил, что эти лодки отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность. Они должны составить основу подводных сил.
До конца года в состав ВМС поступят пять новых подводных лодок: три атомных крейсера "Князь Владимир", "Казань", "Новосибирск", дизель-электрическая субмарина "Петропавловск Камчатский" и подлодка спецназначения "Белгород"
Ранее американские СМИ смоделировали последствия удара ракетоносца типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками по США.
По расчетам, одной субмарины достаточно для нанесения непоправимого ущерба армии и флоту Штатов.
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