США спроектировали ядерный удар "Борея"

Фото: ТАСС/ Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ

Американские СМИ смоделировали последствия удара российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками по США. По расчетам, одной субмарины достаточно для нанесения непоправимого ущерба армии и флоту США, сказано в публикации.

Издание предположило, что наилучшая позиция для запуска ракет с российской подлодки – Мексиканский залив. Оттуда ракеты "Булава" с дальностью полета минимум 9000 километров смогут поразить все важные военные и коммуникационные центры США – Пентагон, военно-морская база в Кингс-Бей и военно-воздушная база Уайтмен в Миссури.

"Хищник поднимается из глубин Мексиканского залива, как Годзилла, но еще более разрушительный и смертоносный. Это русская подводная лодка "Юрий Долгорукий", несущая на борту 16 ракет "Булава" с ядерными боеголовками", – пишет американское издание We Are The Mighty.

Они отметили, что каждая из баллистических ракет несет по шесть разделяемых боевых блоков мощностью свыше 100 килотонн. Причем все ракеты "Булава" будут выпущены за одну минуту.

В сентябре американский канал CNBC опубликовал статью о том, что российские атомные подводные лодки "Борей" в 2024 году могут уничтожить США одним неотразимым ударом. В американских ВВС отмечали, что в США нет защиты против такого оружия.

Подводные крейсеры проекта 955 "Борей" могут передвигаться под водой со скоростью 29 узлов и погружаться на глубину 450 метров. Автономность плавания составляет 90 суток. Экипаж – 107 человек. Вооружение субмарины составляют шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, торпеды, торпедоракеты, крылатые ракеты, переносные зенитно-ракетные комплексы, 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

В мае этого года министерство обороны опубликовало видео пуска четырех баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий". Пуск головного корабля проекта 955 "Борей" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке прошел успешно.