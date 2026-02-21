Траур по погибшим при крушении вертолета объявлен в Приамурье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трехдневный траур объявлен в Ромненском районе Приамурья после гибели людей при крушении вертолета. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что на время траура будут отменены все праздничные мероприятия.

Как указали в СК РФ, на месте ЧП задействованы следователи-криминалисты и сотрудники МЧС РФ.

Сообщение об исчезновении вертолета поступило утром в пятницу, 20 февраля. Он пропал в 130 километрах от села Амаранка, находящегося в Амурской области. В этот момент на борту были двое сотрудников правоохранительных органов.

Спустя время спасатели нашли место крушения вертолета и тела трех погибших.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

