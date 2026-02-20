На борту пропавшего в Приамурье вертолета были правоохранители

Фото: ТАСС/Zuma

Двое из трех человек, находившихся на борту пропавшего в Приамурье вертолета, являются сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщили РИА Новости в Восточно-сибирской транспортной прокуратуре.

Кроме пилота, в воздушном судне находились начальник следственного отдела Октябрьского района Амурской области и инспектор по делам несовершеннолетних. Предварительно, вертолет был частным.

"Они выезжали на место преступления и им предложили вернуться обратно с помощью данного вертолета", – рассказал собеседник агентства.

О пропаже воздушного судна стало известно утром в пятницу, 20 февраля. Уточнялось, что оно исчезло в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области. Для поисков вертолета задействовали 36 человек и 12 единиц техники, в том числе три снегохода и один поисковый беспилотник. По факту случившегося возбудили уголовное дело.