На борту пропавшего в Приамурье вертолета находятся 3 человека

Три человека, предварительно, находятся на борту вертолета, попавшего в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным местных властей, это пилот и два пассажира. Сейчас специалисты продолжают поиски вертолета.

О пропаже вертолета стало известно утром в пятницу, 20 февраля, по местному времени. Воздушный транспорт принадлежит лесозаготовителям. Подробная информация о произошедшем уточняется.

Для поисков вертолета задействованы 36 человек и 12 единиц техники, в том числе три снегохода и один поисковый БПЛА. Специалисты были направлены из Благовещенска.