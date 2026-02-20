20 февраля, 05:20Происшествия
На борту пропавшего в Приамурье вертолета находятся 3 человека
Фото: телеграм-канал SHOT
Три человека, предварительно, находятся на борту вертолета, попавшего в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным местных властей, это пилот и два пассажира. Сейчас специалисты продолжают поиски вертолета.
О пропаже вертолета стало известно утром в пятницу, 20 февраля, по местному времени. Воздушный транспорт принадлежит лесозаготовителям. Подробная информация о произошедшем уточняется.
Для поисков вертолета задействованы 36 человек и 12 единиц техники, в том числе три снегохода и один поисковый БПЛА. Специалисты были направлены из Благовещенска.