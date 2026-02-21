ВСУ атаковали две промышленные площадки в Самарской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по двум промышленным площадкам в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в мессенджере Max.

По информации губернатора, никто из людей не пострадал. На местах работают оперативные службы.

Ранее один из объектов в Удмуртии подвергся атаке украинских БПЛА. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что в результате удара есть повреждения и пострадавшие.

Всем пострадашвим оказывается необходимая медицинская помощь. На местах также работают сотрудники оперативных служб.