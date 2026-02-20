ВСУ атаковали дронами больницу в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов нанесли удар по больнице в селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он назвал атаку целенаправленной, уточнив, что в ее результате здание клиники получило повреждения, а медицинский легковой автомобиль был полностью уничтожен.

Тем не менее обошлось без пострадавших. В настоящее время в работе на месте ЧП задействованы оперативные и экстренные службы.

Ранее украинские войска атаковали школу № 4 в Энергодаре, в которой находились 600 детей и 100 сотрудников. Вражеский БПЛА врезался в дерево на территории образовательного учреждения. В результате оказались выбиты стекла и поврежден фасад здания.

Помимо этого, вследствие массированной атаки ВСУ по энергетическим сетям Запорожской области часть северо-запада региона была обесточена. Это затронуло Энергодар, села Великая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа и Малая Белозерка Васильевского муниципального округа.