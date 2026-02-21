График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

21 февраля, 14:28

Мэр Москвы

Собянин: москвичи показали отличные результаты в 143 видах спорта в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские спортсмены завоевали более 8 тысяч медалей на всероссийских и международных соревнованиях по 143 видам спорта в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он уточнил, что горожане смогли получить 502 медали на международных турнирах, сохранив лидирующие позиции в стране.

В национальные сборные команды в прошлом году вошли 5 880 жителей столицы. В среднем их доля в составах сборных команд России составила около 16%.

"Сегодня в учреждениях Москомспорта занимаются порядка 104 тысяч человек. В их числе 36,5 тысячи начинающих спортсменов и 1,8 тысячи тех, кто достиг высшего спортивного мастерства", – указал Собянин.

Кроме того, на учебно-тренировочных этапах спортивной подготовки задействованы 56,7 тысячи человек, а на этапе совершенствования спортивного мастерства – 6,6 тысячи. При этом в учреждения трудоустроились 2,1 тысячи спортсменов.

Мэр Москвы пояснил, что это стало результатом поддержки спорта, развития инфраструктуры и проведения массовых общедоступных спортивных мероприятий. В прошлом году город организовал 175 крупных фестивалей, марафонов, массовых стартов и других событий.

В этом году столичные власти намерены провести свыше 200 крупных спортивных мероприятий. В их числе – Большой фестиваль бега, День футбола, День баскетбола, День шахмат и Московский марафон тренировок.

Помимо спортивных мероприятий, планируется завершить строительство и реконструкцию 47 объектов инфраструктуры, обустроить 23 всесезонные спортплощадки нового формата, 11 флагманских и 21 районную и окружную лыжную трассу, а также 15 зон отдыха у воды.

Собянин: утвердили задачи по развитию физкультуры и спорта в Москве на 2026 год

мэр Москвыспорт

