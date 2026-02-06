Участники проекта "Молодежь Москвы" рассказали о пользе зимних видов спорта

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В рамках проекта "Молодежь Москвы. Спорт" проводятся крупные студенческие турниры: любительская футбольная лига, спортивно-интеллектуальные состязания "Лига универов" и "Космический баскетбол". Участники проекта рассказали, какую пользу приносят зимние виды спорта, передал портал мэра и правительства столицы.

Молодых жителей столицы также приглашают на встречи с чемпионами, лекции и мастер-классы, посвященные здоровому образу жизни. Узнать подробности о предстоящих событиях можно на портале "Молодежь Москвы".

Как отметила руководитель проекта Маргарита Савинкина, столица каждый год расширяет возможности для спортивного досуга – от секций в шаговой доступности до масштабных студенческих турниров. Спорт является универсальным языком, понятным молодому поколению.

"Мы видим, как растет интерес к зимним дисциплинам, и делаем все, чтобы он был подкреплен качественной инфраструктурой и интересными мероприятиями. Спорт в Москве сегодня – означает доступность, развитие и яркие эмоции круглый год", – поделилась она.

Накануне Дня зимних видов спорта, который в России отмечается 7 февраля с 2015 года, участники проекта поделились своими историями о пути в конькобежном спорте, хоккее и биатлоне.

Например, студентка Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева Алена Пряхина занимается шорт-треком с раннего детства. Она считает этот вид спорта не только зрелищным, но и полезным для здоровья, поскольку он требует всестороннего развития всех групп мышц. Тренировочный процесс включает плавание, бег по пересеченной местности, занятия в тренажерном зале и велотренировки.

По ее мнению, чтобы привлечь молодежь, необходимо активнее популяризировать зимние виды спорта. Шорт-трек впечатляет своей скоростью – 111 метров можно преодолеть всего за 7–9 секунд. Этот вид спорта помогает поддерживать отличную физическую форму.

Как подчеркнула студентка, в Москве шорт-трек доступен каждому, так как в городе работает множество секций, а качество ледовых арен за последние годы значительно улучшилось.

Студент колледжа телекоммуникаций МТУСИ Дмитрий Волков, в свою очередь, выбрал хоккей в качестве любимого зимнего занятия. По его словам, этот вид спорта привлекает развитием скорости – не только физической, но и скорости принятия решений.

Он отметил, что хоккей как командная игра учит доверять партнерам, брать на себя ответственность, ясно мыслить в стрессовых ситуациях, не бояться падений и всегда двигаться вперед.

Молодой человек положительно оценивает развитие спортивной инфраструктуры в Москве: открываются новые секции, появляются хоккейные площадки в разных районах, где можно играть или просто кататься на коньках. Даже любительские занятия хоккеем способствуют развитию выносливости, координации, баланса, реакции и скорости мышления.

Студентка колледжа при РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Александра Цыганова занимается биатлоном с детства. Она отметила хорошо развитую спортивную инфраструктуру Москвы, которая включает лыжные трассы разного рельефа для любого уровня подготовки, пункты проката инвентаря, а также организацию любительских стартов.

По ее словам, биатлон позволяет не только поддерживать физическую форму, но и наслаждаться красотой природы. Лыжи – это эффективная кардиотренировка на свежем воздухе, укрепление мышц, закалка и способ борьбы с зимней хандрой.

Также это ощущение свободы и возможность преодолевать километры живописных парков, добавила девушка. Занятия биатлоном также тренируют психику: учат управлять стрессом, концентрироваться в условиях усталости и волнения, ставить цели и достигать их.

Ранее москвичей пригласили принять участие в зарядках на льду, тренировках и играх. В частности, на территории ВДНХ открыт один из крупнейших катков в городе – по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00 можно посетить зарядки на льду, которые проводят опытные тренеры.