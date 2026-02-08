Форма поиска по сайту

08 февраля, 06:31

Общество

Температура воздуха до минус 11 градусов ожидается в столице 8 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 8 февраля, составит от 9 до 11 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 9 до минус 14 градусов.

В столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

При этом ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что небольшой, местами умеренный снег ожидается в Подмосковье 8 февраля. Прогнозируется облачная погода, выпадет приимерно 1–3 миллиметра осадков. Прирост снега составит до 3 сантиметров.

Оранжевый уровень погодной опасности отменили в столичном регионе

