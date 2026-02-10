Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Щепихина на приговор

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков (Арег Щепихин включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор блогера Арега Щепихина (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которому назначили наказание в виде 5 лет колонии по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщала пресс-служба столичной прокуратуры.

Помимо срока в колонии, блогеру на 2,5 года запретили заниматься администрированием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Вердикт был вынесен после публикации Щепихиным нескольких видеоинтервью в соцсетях. В первом, снятом 2 июня 2025 года на Краснопресненской набережной, он оскорблял религиозные чувства мусульман и требовал от представителей определенных национальностей и вероисповеданий покинуть Россию.

Второй ролик, записанный возле башни "Империя", вышел на следующий день. В нем Щепихин разжигал ненависть к определенной группе людей по национальному и языковому признакам.

Также 3 июня в Сети появилиськадры с Ярославского вокзала Москвы, где люди в штатском грузили мужчину в багажник автомобиля с мигалками и номерами АМР. СМИ тогда утверждали, что "жертвой" был блогер.

Как позднее уточнил помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, на видео были правоохранители, находившиеся в контакте с профильными ведомствами Москвы. Они не "похитили", а задержали Щепихина.

В результате полиция задержала шестерых человек, завела уголовное дело, а также инициировала проверку в отношении блогера. Уже в конце июля прокуратура утвердила ему обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ.