МВД проверит блогера, разместившего видео с провокационными заявлениями о жителях Чечни

Фото: телеграм-канал SHOT

Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ организовало проверку в отношении блогера, который разместил в социальных сетях видеоролики с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве отметили, что в рамках организованной проверки будут назначены экспертные исследования, по результатам которых правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.

Вечером 3 июня в соцсетях распространились кадры, на которых видно, как люди в штатском грузят мужчину в багажник автомобиля Mercedes-Benz с мигалками и номерами АМР. Сразу несколько телеграм-каналов сообщали, что жертвой мог стать блогер и предприниматель Арег Щепихин.

Помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал этот инцидент, заявив, что мужчину никто не похищал. Он объяснил, что его задержали правоохранители, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы.

При этом столичные полицейские задержали шесть человек, причастных к инциденту на Ярославском вокзале. Для дальнейшего разбирательства задержанные были доставлены в отделение полиции на станции Москва-Ярославская.