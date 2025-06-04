04 июня, 13:57Происшествия
МВД проверит блогера, разместившего видео с провокационными заявлениями о жителях Чечни
Фото: телеграм-канал SHOT
Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ организовало проверку в отношении блогера, который разместил в социальных сетях видеоролики с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В ведомстве отметили, что в рамках организованной проверки будут назначены экспертные исследования, по результатам которых правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.
Вечером 3 июня в соцсетях распространились кадры, на которых видно, как люди в штатском грузят мужчину в багажник автомобиля Mercedes-Benz с мигалками и номерами АМР. Сразу несколько телеграм-каналов сообщали, что жертвой мог стать блогер и предприниматель Арег Щепихин.
Помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал этот инцидент, заявив, что мужчину никто не похищал. Он объяснил, что его задержали правоохранители, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы.
При этом столичные полицейские задержали шесть человек, причастных к инциденту на Ярославском вокзале. Для дальнейшего разбирательства задержанные были доставлены в отделение полиции на станции Москва-Ярославская.
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