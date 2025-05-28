СК обвинил трех блогеров в Подмосковье в осквернении религиозной символики

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В Подмосковье трое блогеров обвиняются в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как уточняется в сообщении, трое местных жителей 2001 и 2003 годов рождения заключены под стражу в рамках расследования уголовного дела. Помимо статьи о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, они обвиняются в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов.

Следователи и криминалисты провели ряд следственных и процессуальных действий. Также были назначены судебные психолого-психиатрические и искусствоведческая экспертизы.

23 мая обвиняемые в Балашихе совершили непристойные действия с использованием православной символики, после чего распространили видео в интернете. Полицейские задержали их, а материалы направили в следственные органы.

До этого в Москве завели уголовное дело против блогера, который во время прямого эфира растоптал христианский крест. Следователи расценили его действия как оскорбление чувств верующих.