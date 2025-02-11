СК возбудил уголовное дело против девушки, справившей нужду у Казанского собора

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу"

Следователи завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, которая справила нужду у Казанского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

Полиция задержала девушку после того, как она опубликовала в Сети видео, на котором неадекватно себя вела в сквере у собора. На кадрах она использовала ненормативную лексику и справляла нужду. По версии следователей, это произошло 8 января.

Нарушительнице выписали административный протокол за мелкое хулиганство.

По данному факту заведено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 148 УК РФ. Девушке предъявлено обвинение.

"Вину в совершении указанного преступления она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась", – уточнило ведомство.

Ранее в интернете появилось видео, на кадрах которого девушка, высунувшись в люк желтого Mercedes, демонстрировала интимные части тела. После этого ее нашли правоохранители. В свою очередь, девушка заявила, что больше так делать не будет. Однако на нее был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

