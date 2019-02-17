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04:14

Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире

политика за рубежом

04:14

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Журналистка и сестра экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона разделась в прямом эфире. Инцидент произошел во время теледебатов о Brexit на телеканале Sky News.

Ведущая похвалила преподавательницу Кембриджского университета Викторию Бейтман, которая ранее устроила "голый протест" в эфире для того, чтобы привлечь внимание к проблеме выхода Великобритании из Евросоюза.

По мнению Джонсон, в бесконечных дискуссиях сложно сделать так, чтобы твои идеи услышали. При этом она добавила, что будет раздеваться каждый раз, когда речь зайдет о Brexit.

После этого журналистка оголила грудь. В ответ на это другие ведущие начали смеяться и отпускать шутки. Спустя некоторое время женщине бросили снятую блузку и она оделась.


Политический кризис в стране тянется уже некоторое время на фоне приближающейся даты выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019 года.

В августе 2018 года репортеры хотели получить комментарий Бориса Джонсона по поводу его сравнения женщин в бурках с почтовыми ящиками. В ответ он заявил журналистам, что ему нечего сказать по этому поводу, кроме как предложить им чай.

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