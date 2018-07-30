Глава британского МИД поехал в Китай и перепутал китайцев с японцами‍

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Глава британского МИД Джереми Хант допустил "ужасную оплошность" во время визита в Китай, пишет "Газета.ру".

По информации британского издания The Guardian, во время первого официального визита в КНР в качестве министра иностранных дел Хант решил рассказать о своей жене, чтобы расположить к себе китайскую сторону. По ошибке глава МИД назвал супругу "японкой", а не китаянкой, но тут же исправил оплошность.

"Моя жена-японка – моя жена-китаянка. Это ужасная ошибка", – заявил Хант министру иностранных дел Китая Ван И.

После этого глава британского МИД уточнил, что его жена на самом деле китаянка, а дети – наполовину китайцы. По словам Ханта, его родные имеют "сильные семейные связи в Китае", где живут бабушка и дедушка его детей.

Джереми Хант занял пост министра иностранных дел Великобритании в начале июля. Он сменил на этой должности Бориса Джонсона, который ушел в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по процедуре Brexit.