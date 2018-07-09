Британский МИД возглавил бывший министр здравоохранения Джереми Хант

9 июля, 23:22
Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente
Назначен новый глава британского МИД. Им стал экс-министр здравоохранения и социальной защиты Джереми Хант. Как сообщает BBC, кандидатуру утвердила премьер-министр Тереза Мэй и одобрила королева Великобритании.
Хант сменил Бориса Джонсона, который подал в отставку 9 июля. Как он пояснил в письме премьеру, причиной стали разногласия по процедуре Brexit. Кроме того, свой пост министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС покинул Дэвид Дэвис. Оба политика выступали за жесткий сценарий, Мэй же считает, что страна должна поддерживать активные экономические связи с союзом после сепарации.
Уход двух ключевых политиков поставил в шаткое положение команду премьер-министра. Мэй придется отстаивать свой пост, который могут оспорить коллеги в парламенте. Представитель офиса премьера признал, что правительство находится в кризисной ситуации.
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