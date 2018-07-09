В офисе Мэй заявили о ее намерении отстаивать пост премьера

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Тереза Мэй намерена отстаивать свою должность премьер-министра при любой попытке оспорить его, заявил официальный представитель ее канцелярии.

Вопросы о возможном смещении главы правительства возникли после того, как свои посты покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон. Мэй пытается избежать вотума недоверия со стороны коллег по парламенту.

Представитель офиса премьер-министра согласился с тем, что в данный момент правительство находится в кризисе, сообщает РИА Новости. Об этом, комментируя отставку главы британского МИД, говорила и представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Глава правительства настаивает на том, что предлагаемая ею модель будущих отношений с ЕС после Brexit – оптимальная. Мэй намерена поддерживать с союзом тесные связи и после сепарации.

Дэвис и Джонсон были сторонниками жесткого сценария выхода Великобритании из Евросоюза. Ранее Мэй заявляла, что она была готова внимать мнениям коллег до согласования плана Brexit, но теперь может уволить министров, которые мешают его реализации.