Глава британского МИД Борис Джонсон ушел в отставку

9 июля, 17:28
Фото: ТАСС/PA Images/Yui Mok
Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании. Об этом сообщила канцелярия британского правительства, передает телеканал Москва 24.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон покинул пост
В заявлении говорится, что во второй половине дня отставку Джонсона приняла Тереза Мей. Она поблагодарила главу внешнеполитического ведомства за работу.
Пока не сообщается, кто займет пост главы МИД Британии.
Отставка Джонсона стала второй за эти сутки. Ранее свой пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис.
Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете премьер-министра Терезы Мей, они былы на стороне "жесткого Brexit".
Выход Великобритании из Евросоюза подразумевает два этапа переговоров.
В начале июля Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку Джонсона и других министров, если они сорвут планы кабмина по выходу страны из Евросоюза.
Сейчас королевству и союзу нужно согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. После Brexit страна хочет сохранить доступ к европейскому рынку товаров и услуг. Британия намерена продвигать там свой банковский сектор.
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